«Снизит шансы на развод»: Сябитова раскрыла, на чем должны строиться крепкие отношения
Роза Сябитова посоветовала выбирать партнера с умом
Крепкие отношения должны строиться на доверии и надежности, эти факторы важнее страсти. Так считает главная сваха страны Роза Сябитова.
По ее словам, в жизни и так много проблем, и брак должен быть тылом, а не полем боя. Проверить надежность партнера можно, посмотрев, как он себя ведет с друзьями, родителями и бывшими.
«Если бросает тех, кто в беде, однажды так же поступит и с вами. Поиск второй половинки — это марафон, а не спринт. Осознанный подход к браку не гарантирует вечного счастья, но точно снизит шансы на развод. Да, романтика и страсть важны, но без прагматизма они просто не выживут. Выбирайте партнера с умом», — отметила Сябитова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что поколение зумеров живет во времена тревожности и неопределенности, и боятся обязательств. В семье они ждут свободы, личное пространство, а также отказ от четких рамок жены и мужа. Однако Сябитова подчеркнула, что семья — это ответственность и обязательства. Основная ирония заключается в том, что в поиске новых сценариев зумеры совершают старые ошибки, которые неизбежно приводят к расставанию.