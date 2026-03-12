«Снизит шансы на развод»: Сябитова раскрыла, на чем должны строиться крепкие отношения

12 марта 2026, 10:35

Роза Сябитова посоветовала выбирать партнера с умом

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Крепкие отношения должны строиться на доверии и надежности, эти факторы важнее страсти. Так считает главная сваха страны Роза Сябитова.





По ее словам, в жизни и так много проблем, и брак должен быть тылом, а не полем боя. Проверить надежность партнера можно, посмотрев, как он себя ведет с друзьями, родителями и бывшими.





«Если бросает тех, кто в беде, однажды так же поступит и с вами. Поиск второй половинки — это марафон, а не спринт. Осознанный подход к браку не гарантирует вечного счастья, но точно снизит шансы на развод. Да, романтика и страсть важны, но без прагматизма они просто не выживут. Выбирайте партнера с умом», — отметила Сябитова в разговоре с «Вечерней Москвой».