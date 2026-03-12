Блогер Лерчек готовится к экстренной госпитализации после выявления метастаз

12 марта 2026, 04:11

Валерия Чекалина/Лерчер (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), находящаяся под домашним арестом, готовится к экстренной госпитализации и лечению после врачебного консилиума. Об этом 12 марта рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.





Напомним, что 26 февраля 2026 года Лерчек родила четвёртого ребёнка. Вскоре после этого ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Подруга Чекалиной сообщала, что блогер страдает от интенсивных болей, которые вынуждают её использовать сильнодействующие обезболивающие препараты.





«В четверг в государственном онкологическом центре был проведён врачебной консилиум, Валерия готовится к экстренной госпитализации и лечению», — объяснил Третьяков.