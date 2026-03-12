Адвокат объяснил, освободят ли блогера Лерчек от наказания из-за рака четвертой степени

12 марта 2026, 03:29

Адвокат Блинов допустил освобождение Лерчек от наказания из-за рака четвертой степени

Валерия Чекалина/Лерчер (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая находится под домашним арестом, могут освободить от наказания из-за выявленного рака. Об этом 11 марта рассказал «Известиям» адвокат Максим Блинов.





Напомним, что 26 февраля 2026 года Лерчек родила четвёртого ребёнка. Вскоре после этого радостного события ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Такое заболевание считается очень серьезным — опухоль уже способна распространяться по всему организму.



По словам Блинова, суд в любом случае обязан вынести приговор, однако при наличии определенных медицинских показаний осуждённого могут освободить от запланированного наказания.





«Она (Чекалина) может избежать наказания непосредственно в связи с тем, что у нее будет та же самая какая-то болезнь, с которой она не сможет находиться в изоляции от общества», — пояснил юрист «Известиям».