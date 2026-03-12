Адвокат объяснил, освободят ли блогера Лерчек от наказания из-за рака четвертой степени
Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая находится под домашним арестом, могут освободить от наказания из-за выявленного рака. Об этом 11 марта рассказал «Известиям» адвокат Максим Блинов.
Напомним, что 26 февраля 2026 года Лерчек родила четвёртого ребёнка. Вскоре после этого радостного события ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Такое заболевание считается очень серьезным — опухоль уже способна распространяться по всему организму.
По словам Блинова, суд в любом случае обязан вынести приговор, однако при наличии определенных медицинских показаний осуждённого могут освободить от запланированного наказания.
«Она (Чекалина) может избежать наказания непосредственно в связи с тем, что у нее будет та же самая какая-то болезнь, с которой она не сможет находиться в изоляции от общества», — пояснил юрист «Известиям».Согласно материалу, при наличии жалоб отказ в медобследовании может быть оспорен. Также суд вправе изменить меру пресечения при подтверждении диагноза.
Адвокат Роман Францев добавил, что защита вправе ходатайствовать о замене меры пресечения до завершения дела Лерчек. По его мнению, учитывая состояние здоровья матери и характер преступления, суд может пойти навстречу. Более того, существует вероятность, что при таких обстоятельствах ходатайство способен поддержать даже прокурор.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков раскрыл в беседе с «Радио 1», как рак Лерчек может сказаться на недавно родившемся ребенке.