«Раскрыть потенциал»: эксперты по туризму рассказали о востребованности сферы и подготовке кадров

09 апреля 2026, 16:15

Турэксперт Подольский: потенциал туризма нужно раскрывать через кадры

Развитие туризма в России требует притока новых специалистов, поэтому кадровый вопрос становится одним из ключевых для отрасли. Уже сейчас спрос на сотрудников исчисляется сотнями тысяч, а к 2030 году он значительно вырастет. Как готовят кадры и кто может попасть в индустрию уже сегодня?





Вклад в подготовку специалистов в сфере туризма является приоритетной задачей, обозначенной президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время в отрасли уже занято около миллиона человек, при этом потребность составляет 250 тысяч и может увеличиться до 400 тысяч к 2030 году.



Московская область активно развивает это направление: в регионе работают 14 колледжей и пять вузов, а в 2023 году был создан федеральный ресурсный центр, призванный восполнить дефицит кадров не только в регионе, но и по всей стране.



Директор Федерального ресурсного центра подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства РГУТИС Олег Подольский и начальник Департамента развития ФРЦ РГУТИС, автор проекта «Бренды городов» Юлия Антипова в эфире «Радио 1» рассказали о состоянии туриндустрии и её потребностях.





«В стране кадров не хватает, а где нам набрать квалифицированный персонал? Как сделать так, чтобы отрасль была привлекательной? Как добиться того уровня сервиса и качества обслуживания, который существует в мире? Но у нас вообще страна скрытых талантов. И, по сути дела, задача Федерального ресурсного центра — это раскрыть потенциал отрасли через кадры. Мы работаем уже более трёх лет. Каждый год наша задача, которую нам ставит государство, растёт в несколько раз. В прошлом году мы обучили более 3 000 человек, в этом году задача — более 8 000 человек. И это люди абсолютно разные: начиная от тех специалистов, которые контактируют с клиентом впервые, например, работников гардероба в театре, заканчивая топовыми позициями, связанными с управлением гостиничными комплексами и санаториями», — отметил Подольский.

«Московская область, где находится наш университет и Федеральный ресурсный центр, для нас является особой точкой притяжения. И, конечно, мы будем дальше работать здесь и со всеми остальными. Регионы сами очень активны, они чувствуют возможность для роста сегодня, потому что в хорошем смысле геополитика помогает сегодня стране и туризму. То есть люди находят возможность в России отдохнуть, перезагрузиться и набраться нового опыта», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

«Мы выполняем государственный заказ фактически. Наша задача — осуществить подготовку по востребованным направлениям. И если действительно регион или федеральный округ вместе с бизнесом сформирует какую-то программу, которая будет пользоваться максимально массовым спросом, мы только за. В таком случае это будет максимально выгодно для всех. И мы это сделаем за счёт государства всем бесплатно», — заключила она.