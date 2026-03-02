В АТА оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на сферу туризма

02 марта 2026, 18:40

Турэксперт Мкртчян: Путевки подорожают из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: iStock/FTiare

Популярность Египта, Таиланда, Китая, Вьетнама и Турции увеличится среди российских туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.





Он спрогнозировал, что конфликт на Ближнем Востоке утихнет в течение двух недель и серьезных последствий для туристической отрасли не будет. Тем не менее эксперт призвал россиян не бояться отдыхать в регионе, напомнив, что конфликт между Ираном и Израилем длится уже несколько десятилетий.





«Что касается туристов, которые уже собирались в поездки, важно, как именно они покупали путевки. Если бронирование происходило самостоятельно на иностранных агрегаторах, решать проблемы им придется самим. Те, кто покупал туры у российских турагенств, в случае отмены рейса получат деньги в полном объеме — и за проживание, и за перелет», — уточнил Мкртчян в разговоре с Москвой 24.