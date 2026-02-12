Сенатор Двойных назвал агротуризм важным направлением развития сельского хозяйства

12 февраля 2026, 17:29

оригинал Александр Двойных (фото: Радио 1)

В России необходима диверсификация сельской деятельности, и сейчас уже предпринимаются соответствующие попытки. Значительной точкой роста для сельского хозяйства может стать развитие агротуризма, заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.





Как передаёт корреспондент «Радио 1», он выступил в финале конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» в Мастерской управления «Сенеж».

«Пять лет назад на эту тему смотрели с определённым скепсисом. Сейчас мы видим, что мировые тренды реализуются и в России. У людей, которые проживают в крупных городах, есть серьёзный запрос на новые виды отдыха. Для аграриев это может быть ещё одной из точек роста», – отметил Двойных.

«Хочу напомнить, что недавно в России был принят соответствующий закон – он будет также называться «сельским туризмом». Это закон, который стимулирует строительство и развитие инфраструктуры на виноградниках, позволяет не только знакомить наших граждан с достижениями виноделия, но и получать дополнительный доход от сопутствующей деятельности. Это серьёзная точка роста», – сказал сенатор.