Раскрыто самое опасное место на детской площадке

28 мая 2026, 16:35

Эксперт ЖКХ Мамчур: самое опасное место на детской площадке — песочница

При обнаружении неисправности на детской площадке необходимо сфотографировать поломку, отправить заявку через «Добродел» или вызвать диспетчера управляющей компании. По закону ответ должен поступить в течение двух часов. При наличии возможности следует натянуть сигнальную ленту — её можно попросить в управляющей компании.





Руководитель регионального центра НП «ЖКХ-контроль» Московской области Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1» заявил, что самое опасное место на детской площадке — песочница.





«Песок в песочнице меняют, когда он пропадает — дети выкапывают, животные... У котиков, к сожалению, очень хорошее желание прийти в песочницу, и это проблема. Если песочница превратилась в кошачий лоток — нужно обращаться в городские власти или управляющую компанию. Однако сроков здесь нет. Замена песка — не аварийная заявка, а плановая работа», — сказал он.

Алгоритм действий:

Сфотографируйте поломку;

Отправьте заявку через «Добродел» или вызовите диспетчера УК;

Если есть возможность — натяните сигнальную ленту (её можно попросить в той же УК);

Дождитесь ответа — по закону он должен прийти в течение двух часов.

«Не стоит сразу писать в прокуратуру. Она контролирует те ведомства, которые не выполнили свои обязанности. Если вы не обращались в УК или администрацию — ваша жалоба будет спускаться сверху вниз, пока не дойдёт до ответственного лица. Это займёт недели. А можно сразу прийти к нему», — посоветовал собеседник.