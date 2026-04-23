Шлемы, жезлы и безопасность: как гонщики и полиция объединились на открытии мотосезона в Подмосковье

23 апреля 2026, 16:56

В Подмосковье состоялось торжественное открытие мотосезона

оригинал Фото: Радио 1

В Подмосковье 22 апреля состоялось крупное мероприятие, посвящённое открытию мотосезона. Площадкой стала территория отдельного специализированного батальона ДПС региональной Госавтоинспекции. Главная цель акции — повышение культуры вождения и привлечение внимания к безопасности водителей двухколесного транспорта.





Ключевым событием программы стала пресс-конференция с участием представителей власти, профессиональных гонщиков и лидеров мотосообщества. В числе спикеров отметились руководитель Госавтоинспекции Московской области Виктор Кузнецов, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, а также двукратная победительница Кубка России по шоссейно-кольцевым гонкам Наталья Любимова.





«Я уверен, что сотрудники полиции будут с улыбкой встречать водителей, участников дорожного движения, и меньше дорожных происшествий будет. Все-таки мотоспорт — сезонная история, поэтому сегодня наша задача — довести до всех участников дорожного движения информацию о том, что на улицах и дорогах появятся мотоциклисты, чтобы они были внимательны и привыкли. А мотоциклистам, конечно, необходимо после зимы восстановить свои практические навыки, вспомнить, как безопасно управлять мотоциклом. Наша главная цель — снижение дорожной аварийности, поэтому такие совместные мероприятия мы уже давно проводим», — рассказал Кузнецов.

Фото: Радио 1

«Любителям я порекомендовала бы просто разок обратиться в какую-то спортивную секцию, приехать на мотодром, мототрассу и попробовать свои силы там. Начиная свой мотоциклетный день, помните, что вы не одни на дороге и что вас ждут дома. С открытием мотоциклетного сезона, ребята!».