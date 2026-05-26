В Раменском призвали родителей следить за безопасностью детей на дорогах

26 мая 2026, 19:43

В последнее время участились случаи, когда подростки управляют скутерами, мопедами, питбайками и велосипедами на дорогах Раменского муниципального округа на высокой скорости и без средств защиты. На эту проблему обратили внимание жителей в администрации муниципалитета.





Там отметили, что такие действия несут прямую угрозу не только жизни и здоровью подростков, но и безопасности водителей, пешеходов и пассажиров.

«У подростков нет необходимых навыков управления транспортом, понимания правил дорожного движения и оценки рисков. Езда без шлемов и других средств защиты многократно увеличивает тяжесть последствий при ДТП. А высокая скорость снижает возможность вовремя реагировать на опасную ситуацию», – отметили в администрации.

«Объясните риски быстрой езды и важность использования защитной экипировки. Контролируйте, где и как проводят время подростки, особенно в свободное от учёбы время. Убедитесь, что ребёнок соблюдает правила дорожного движения. Ограничьте доступ к мопедам и скутерам, если подросток не имеет прав и навыков управления ими. Подавайте личный пример безопасного поведения на дороге», – добавили в пресс-службе.