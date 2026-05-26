В Раменском призвали родителей следить за безопасностью детей на дорогах
В последнее время участились случаи, когда подростки управляют скутерами, мопедами, питбайками и велосипедами на дорогах Раменского муниципального округа на высокой скорости и без средств защиты. На эту проблему обратили внимание жителей в администрации муниципалитета.
Там отметили, что такие действия несут прямую угрозу не только жизни и здоровью подростков, но и безопасности водителей, пешеходов и пассажиров.
«У подростков нет необходимых навыков управления транспортом, понимания правил дорожного движения и оценки рисков. Езда без шлемов и других средств защиты многократно увеличивает тяжесть последствий при ДТП. А высокая скорость снижает возможность вовремя реагировать на опасную ситуацию», – отметили в администрации.Родителей попросили проявить максимальную бдительность и поговорить с детьми о правилах безопасного поведения на дороге.
«Объясните риски быстрой езды и важность использования защитной экипировки. Контролируйте, где и как проводят время подростки, особенно в свободное от учёбы время. Убедитесь, что ребёнок соблюдает правила дорожного движения. Ограничьте доступ к мопедам и скутерам, если подросток не имеет прав и навыков управления ими. Подавайте личный пример безопасного поведения на дороге», – добавили в пресс-службе.Там также рассказали, что администрация усиливает патрулирование мест, где чаще всего фиксируются нарушения. Это парки, скверы, жилые районы и популярные у подростков маршруты. Организуются совместные рейды с сотрудниками ГИБДД для выявления и пресечения подобных нарушений. В школах и учреждениях дополнительного образования проводятся лекции и беседы с подростками о безопасности на дорогах.
Свидетелей того, как подростки управляют транспортом на высокой скорости, ездят без шлемов и защиты, нарушают ПДД просят сообщить об этом по номеру 112 и по телефону горячей линии 8 (496) 463-91-06.