«Расписать все семь дней»: Кинологи рассказали, как интересно провести новогодние каникулы с собакой
Кинолог Голубев: во время праздников у собак сбивается режим
Зимние каникулы — долгожданное время отдыха. Для хозяина это возможность восстановиться после рабочего года, а для собаки — после самого праздника. Но чтобы новогодние выходные не превратились в ленивые дни, можно заранее составить график полезных, но не тяжелых активностей для вас и вашего четвероногого друга.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что в праздники очень часто сбивается режим дня.
«Мы начинаем спать дольше, ложимся поздно — все это отражается на жизни собаки, которая привыкла к стабильности. Поэтому прежде всего важно мягко вернуться в привычный режим, а затем уделить внимание новым активностям. Освоить новые команды, игры, провести вместе день — все это укрепит связь между вами», — рассказал он.
День первый: восстановление
Первый день не спешите сразу погружаться в новые идеи. После праздника нужно восстановить режим. Пока еще светло и люди не начали снова запускать салюты, выйдите на неспешную прогулку без цели. Позвольте собаке все исследовать и обнюхать, построить маршрут самостоятельно. Но, конечно, мягко контролируйте безопасность. Проследите, на что обращает внимание питомец, хвалите его за интерес. В оставшуюся половину дня приготовьте полезное печенье, например, из тыквы и овсяной муки. Вечером устройте груминг: расчешите шерсть, проверьте когти, поухаживайте за глазами и ушами собаки с помощью ватного диска и специального лосьона.
День второй: новые простые навыки
Со следующего дня можно приступать к чему-то новому, но не сложному, например, начать осваивать команду или трюк. Это может быть даже относительно бесполезный навык, вроде «Дай пять» или «Змейка». Но любое даже минимальное упражнение хорошо стимулирует умственную нагрузку. Во время прогулки также можно пойти незнакомым маршрутом либо использовать среду для несложных упражнений. Например, предложить собаке запрыгнуть на пенёк и получить лакомство. Звучит просто, но для нее это уже почти целое новое приключение.
День третий: социализация
Социализация не менее важна, чем регулярные игры и физическая активность. Даже если питомец довольно дружелюбный и контактный, новые эмоции всегда нужны. Каникулы — хорошая возможность встретиться со старыми знакомыми. А для собаки это будут новые гости и свежие впечатления. На улице можно посетить собачью площадку или дог-френдли кафе. Если у питомца есть пробелы с социализацией, адаптируйте его плавно и мягко, но используйте любую возможность. Длинные праздники — как раз хороший шанс, чтобы приучить его к миру и познакомить с новыми людьми и их животными.
День четвертый: по машинам!На четвертый день можно расширить границы собаки: выехать за город, отправиться в большой парк или в лес, поехать в гости к друзьям. Это не только возможность для собаки получить огромный поток новой информации, исследовать незнакомые запахи, но и потренировать вестибулярный аппарат в машине. Если собака раньше не сталкивалась с автомобилем, лучше начинать с коротких расстояний, чтобы ее не укачало, а также чтобы минимизировать стресс. Кормить за два часа до поездки не рекомендуется. Приучайте питомца к машине постепенно.
День пятый: осваиваем спорт
Пятый день можно посвятить физической активности собаки. Но здесь важно ориентироваться на возможности, здоровье и размер питомца. Например, с крупной собакой можно вполне освоить даже зимний каникросс — это дисциплина, в которой животное тянет за собой бегуна с помощью профессиональной амуниции. Небольшим собачкам будет достаточно просто короткой пробежки по скверу или активной игры на собачьей площадке.
Главный принцип — все в удовольствие, без напряга, но с пользой для здоровья.
День шестой: умственная нагрузка
После дня, насыщенного активностями и новыми впечатлениями, питомцу будет достаточно обычных размеренных прогулок. А вместо физической нагрузки можно освоить новую «умную» игрушку. Такие занятия утомляют не хуже спорта. Вариантов подобных игрушек много: от головоломок с лакомствами до нюхательных и копательных ковриков. Некоторые игрушки могут занять питомца на весь день.
День седьмой: СПА-день
Изучите простые асаны йоги, которые можно освоить вместе с собакой. Вовлекайте питомца мягко, с поощрением. Иногда хозяину даже не приходится ничего делать: достаточно расстелить коврик, начать заниматься упражнениями, а собака сама пытается включиться в процесс и повторять за человеком. После легкого занятия устройте «медитацию»: полежите с питомцем в «шавасане», сделайте собаке легкий массаж, нанесите защитное средство на подушечки лап. Вечером посмотрите вместе спокойное кино — кстати, собаки даже имеют определенные предпочтения в фильмах. Обычно это варианты про природу, спортивные состязания — то, что им знакомо в обычной жизни.
Такой план продуман с учетом чередования когнитивной и физической нагрузки. Но, конечно, вы можете корректировать график, подстраиваясь под особенности вашей собаки и ее потребности. Основная задача — не просто уделить собаке время, но провести его с пользой для вас двоих. Это всегда укрепляет связь между человеком и питомцем.