«Распространённая проблема»: невролог раскрыла способы борьбы с нарушениями сна

17 марта 2026, 18:29

Невролог Копцева: каждый третий взрослый россиянин сталкивается с бессонницей

Проблемы со сном сегодня становятся всё более распространёнными, и многие сталкиваются с ними регулярно. Недосып, ночные пробуждения и усталость днём уже воспринимаются как норма, хотя на самом деле могут сигнализировать о серьёзных нарушениях. Почему современный человек всё чаще теряет качественный сон?





Врач-невролог Видновской больницы Анна Копцева в эфире «Радио 1» рассказала, что тема сна остаётся одной из ключевых для здоровья. Чаще всего людей волнуют бессонница, поверхностный сон и невозможность полноценно восстановиться. Также специалист обратила внимание на влияние образа жизни — стресса, гаджетов, поздних ужинов и нерегулярного графика — и подчеркнула, что многие узнают в этих симптомах себя.



«Самая распространённая проблема — это, конечно, бессонница. Это трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью или ощущение, что сон поверхностный и не приносит отдыха. По данным статистики, каждый третий взрослый сталкивается с бессонницей, а у 10—15% она становится хронической», — отметила Копцева.

«Синий спектр подавляет выработку гормона мелатонина, который как раз регулирует наш цикл сна и бодрствования. И если мы активно сидим в гаджетах, то мозг получает сигнал, что всё ещё день и можно продолжать бодрствовать», — пояснила собеседница «Радио 1».