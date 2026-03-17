«Распространённая проблема»: невролог раскрыла способы борьбы с нарушениями сна
Проблемы со сном сегодня становятся всё более распространёнными, и многие сталкиваются с ними регулярно. Недосып, ночные пробуждения и усталость днём уже воспринимаются как норма, хотя на самом деле могут сигнализировать о серьёзных нарушениях. Почему современный человек всё чаще теряет качественный сон?
Врач-невролог Видновской больницы Анна Копцева в эфире «Радио 1» рассказала, что тема сна остаётся одной из ключевых для здоровья. Чаще всего людей волнуют бессонница, поверхностный сон и невозможность полноценно восстановиться. Также специалист обратила внимание на влияние образа жизни — стресса, гаджетов, поздних ужинов и нерегулярного графика — и подчеркнула, что многие узнают в этих симптомах себя.
«Самая распространённая проблема — это, конечно, бессонница. Это трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью или ощущение, что сон поверхностный и не приносит отдыха. По данным статистики, каждый третий взрослый сталкивается с бессонницей, а у 10—15% она становится хронической», — отметила Копцева.
Эксперт пояснила, что среди распространённых нарушений также выделяется обструктивное апноэ сна, при котором происходят кратковременные остановки дыхания, и сбои циркадных ритмов. По её словам, ведущими причинами остаются хронический стресс, тревожность и перегрузки, а усугубляют ситуацию кофеин, алкоголь и использование гаджетов перед сном. Она добавила, что синий свет экранов подавляет выработку мелатонина и мешает засыпанию.
«Синий спектр подавляет выработку гормона мелатонина, который как раз регулирует наш цикл сна и бодрствования. И если мы активно сидим в гаджетах, то мозг получает сигнал, что всё ещё день и можно продолжать бодрствовать», — пояснила собеседница «Радио 1».
Также в ходе беседы была затронута тема последствий хронических нарушений сна и того, как они могут сказываться на работоспособности и общем состоянии организма. Врач подчеркнула, что при длительных проблемах, дневной сонливости или подозрении на апноэ необходимо обращаться к специалисту. Она добавила, что основой профилактики остаётся гигиена сна: регулярный режим, снижение нагрузки перед сном и создание комфортных условий для отдыха.