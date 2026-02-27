«Расслабляться рано»: Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве и области в начале марта
Синоптик Шувалов: начало марта порадует Москву и Подмосковье теплом
Календарная зима уходит, оставляя москвичам надежду на скорое тепло. Однако, как предупреждают метеорологи, март в этом году не станет мгновенным прыжком в лето.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что первый день весны порадует жителей столичного региона долгожданным плюсом, пусть и скромным. Снег начнет подтаивать, однако процесс этот будет прерывистым.
«Именно 1 марта в средней полосе России наступает хорошее, почти весеннее потепление — до +4 градусов. И потом оно прервется на пару дней. Будут небольшие морозы, потому что это все-таки март, когда весна не сразу наступает», — сказал он.
По словам эксперта, сильных ночных заморозков в ближайшее время не ожидается.
«Думаю, что будет около нуля градусов в Москве. То есть не очень низкие температуры для этого времени года. Очень хочется быстрого прихода весны. И начало марта как раз нам обещает это», — дополнил Шувалов.
Синоптик согласился, что сезон был не рядовым, но напомнил, что декабрь всё же порадовал москвичей теплом.