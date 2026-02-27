Стало известно о возможной причине пропажи туристов в горах Пермского края
Резкая смена погоды могла стать причиной пропажи туристов в горах Пермского края. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Синоптики прогнозируют понижение температуры ночью до минус 30 градусов. Из-за сильного ветра путешественники рискуют попасть в снежный плен и получить обморожение. Туристов ищут сотрудники МЧС, полиция, спасатели и волонтёры. С воздуха территорию обследует вертолёт.
В районе поисков сложные условия: летом здесь сильные туманы, зимой — морозы и ветра. В деревне Золотанка не ловит связь, дорога до подножия гор занимает четыре часа по разбитым тропам. На склонах обитают медведи.
Золотанка остаётся ключевой точкой для экспедиций на плато Кваркуш и Жигаланские водопады. Там работают частные гиды, рядом находятся турбазы. Трансфер Красновишерск — Золотанка стоит около восьми тысяч рублей.
