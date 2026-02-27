«До +4 градусов»: Москвичам пообещали оттепель и дожди в предстоящие выходные

27 февраля 2026, 12:09

Синоптик Ильин: в выходные Москву ждёт оттепель до +4 градусов

Фото: Istock/3sbworld

В предстоящие выходные в Москве и области ожидается потепление до плюсовых температур благодаря воздушным массам с Атлантики. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





В беседе с «RT» Ильин сообщил, что днём 28 февраля в столице будет +1…+3 °С, в воскресенье — +2…+4 °С. Ночью возможны небольшие морозы до -3 °С. Эксперт добавил, что ветер подует с юго-запада и запада со скоростью 5—10 м/с и стихнет во второй половине воскресенья. Атмосферное давление понизится до 753 мм рт. ст.

«А в субботу может пойти дождь после смешанной фазы осадков. В воскресенье, скорее всего, без осадков. Гололедицу местами стоит ожидать в ночные часы, в утренние часы в субботу», — подытожил синоптик.