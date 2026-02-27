Ученый объяснил, почему бессмысленно класть лимон в чай

27 февраля 2026, 09:24

РИА Новости: лимон не имеет смысла класть в горячий чай из-за потери витамина C

Фото: iStock/NoirChocolate

Лимон в горячий чай класть не стоит, так как витамин С, который в нем содержится, разрушается при высокой температуре. Об этом сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ имени Канта Андрей Тарасов.