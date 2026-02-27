Ученый объяснил, почему бессмысленно класть лимон в чай
Лимон в горячий чай класть не стоит, так как витамин С, который в нем содержится, разрушается при высокой температуре. Об этом сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
Учёный отметил, что в период перехода от зимы к весне у человека возникает нехватка различных микронутриентов, включая витамин С. Он присутствует в лимонах, которые многие предпочитают добавлять в чай.
По словам Тарасова, витамин С разрушается при высоких температурах. Если его поместить в кипящий суп, он потеряет свои свойства через короткое время. Таким образом, согласно мнению эксперта, добавляя дольку лимона в горячий чай, человек лишь наслаждается вкусом, но при этом не получает пользы.
