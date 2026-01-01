«Рассол — не панацея»: Диетолог рассказал, как прийти в себя после алкогольной вечеринки
Диетолог Бобровский: лекарство после алкогольной вечеринки — вода с солью
Утро после бурного застолья знакомо многим. В этот момент не хочется ничего. Как помочь организму прийти в норму?
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что первое и самое важное правило восстановления, — обильное питьё правильной жидкости в первые 12 часов.
«Важно помнить, что первые 12 часов после того, как вы проснулись, нужно пить, но не рассол, а обычную воду. Это нужно делать мелкими глотками каждые 5−10 минут», — порекомендовал он.
По его словам, можно пить негазированную минеральную воду, а в крайнем случае подойдут аптечные регидратационные растворы.
«Еще раскрою секрет — вода с щепоткой соли. Это помогает, а газировки и сладкие соки могут усугубить состояние», — объяснил он.
Также Бобровский отметил, что в такие моменты важны сон, легкое питание и витаминная поддержка.