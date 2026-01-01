«Рассол — не панацея»: Диетолог рассказал, как прийти в себя после алкогольной вечеринки

01 января 2026, 10:59

Диетолог Бобровский: лекарство после алкогольной вечеринки — вода с солью

Фото: iStock/g-stockstudio

Утро после бурного застолья знакомо многим. В этот момент не хочется ничего. Как помочь организму прийти в норму?





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что первое и самое важное правило восстановления, — обильное питьё правильной жидкости в первые 12 часов.





«Важно помнить, что первые 12 часов после того, как вы проснулись, нужно пить, но не рассол, а обычную воду. Это нужно делать мелкими глотками каждые 5−10 минут», — порекомендовал он.

«Еще раскрою секрет — вода с щепоткой соли. Это помогает, а газировки и сладкие соки могут усугубить состояние», — объяснил он.