Казанцы чаще всего выбирают Москву для путешествий на Новый год

16 декабря 2025, 16:11

Фото: iStock/Ralf Geithe

На новогодние праздники жители Казани чаще всего выбирают поездки по России. Об этом сообщили «Татар-информу» эксперты сервиса онлайн-бронирования Островок.





В период с 26 декабря по 11 января почти треть всех поездок (32%) приходится на Москву. За ней следуют Санкт-Петербург (14%), Краснодарский край (7%), поездки по Татарстану (6%) и Нижегородская область (4%).



По информации сервиса путешествий Туту, Москва занимает лидирующие позиции не только в сфере размещения, но и по продаже билетов на все виды транспорта. Так, 42% внутренних поездок из Казани в пределах России направляются в столицу. Среди других популярных направлений внутри страны выделяются Екатеринбург, Пермь и Краснодар.



Кроме путешествий в крупные туристические города, казанцы на новогодние праздники выбирают и другие виды отдыха. По словам генерального директора компании по продаже авиабилетов AVT Азамата Сабирова, в праздничные дни жители столицы Татарстана часто отправляются в горы, в том числе на Алтай и в Дагестан. Также популярны бронирования мест с семейными программами, включая Великий Устюг, который известен как резиденция Деда Мороза.





«В последние годы растет интерес к горнолыжным направлениям внутри страны. Например, Шерегеш – туда стало проще добираться, есть аэропорт, и почти всегда гарантирован хороший снежный покров. Это важный фактор для любителей лыж и сноуборда. Даже на европейских курортах, в тех же Альпах, можно приехать и не застать снег. В Шерегеше в 99% он будет», — рассказал директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов.