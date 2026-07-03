Мошенники запугивают россиян блокировкой СБП
Мошенники пытаются запугать граждан блокировкой Системы быстрых платежей (СБП), заявляя об обнаружении подозрительной активности в цепочке переводов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».
Аферисты звонят или присылают сообщения, выдавая себя за сотрудников банков либо контролирующих органов. Они внушают жертве, что в системе зафиксирован сбой либо подозрительная активность по её переводам, и грозят блокировкой СБП. Чтобы «срочно подтвердить личность», мошенники просят продиктовать код из СМС‑сообщения, скачать якобы официальное приложение (на деле — вредоносное ПО) или перевести средства на так называемый «безопасный счёт».
В июле эта схема особенно актуальна. Преступники используют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы. Они рассчитывают на то, что многие клиенты слабо осведомлены о технических особенностях работы СБП.
Эксперты «Мошеловки» настоятельно рекомендуют не скачивать приложения по просьбе звонящих и ни в коем случае не передавать коды из СМС.
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