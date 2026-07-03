Мошенники запугивают россиян блокировкой СБП

03 июля 2026, 02:03

Фото: istockphoto/welcomia

Мошенники пытаются запугать граждан блокировкой Системы быстрых платежей (СБП), заявляя об обнаружении подозрительной активности в цепочке переводов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».