Мошенники блокируют iPhone подростков через чужие аккаунты iCloud
МВД России предупредило о новой схеме обмана владельцев техники Apple. Злоумышленники убеждают подростков авторизоваться на iPhone под чужой учетной записью iCloud, после чего получают контроль над устройством и требуют деньги. Об этом пишет РИА Новости.
Преступники сначала входят в доверие к школьникам. Затем они присылают снимок якобы разбитого смартфона и рассказывают, что не могут войти в свой профиль. В качестве причины называют срочную печать авиабилетов или документов для работы.
Под предлогом помощи подростка просят добавить чужой аккаунт на своем телефоне или планшете. После входа аферисты активируют блокировку и предлагают вернуть доступ за вознаграждение. При отказе они угрожают удалить личные файлы или навсегда лишить владельца возможности пользоваться гаджетом.
Если мошенники добавили свой Apple Account на ваш iPhone или iPad и заблокировали устройство, не переводите им деньги: это не гарантирует разблокировку, а после оплаты они могут потребовать еще больше или просто исчезнуть. Если устройство пока доступно, сразу откройте Настройки, нажмите на имя учетной записи в верхней части экрана и попробуйте выйти из чужого аккаунта. Для этого потребуется пароль от него; без пароля самостоятельно удалить чужой Apple Account обычно невозможно.
Обязательно сохраните всю переписку с мошенниками, их номера телефонов, ссылки на аккаунты, реквизиты для оплаты, скриншоты требований и уведомления о блокировке. С этими материалами следует обратиться в полицию и подать заявление о мошенничестве. Одновременно свяжитесь с официальной поддержкой Apple и подготовьте документы, подтверждающие законную покупку устройства: чек, договор, сведения о продавце, серийный номер или IMEI.
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