Мошенники блокируют iPhone подростков через чужие аккаунты iCloud

17 июля 2026, 09:23

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МВД России предупредило о новой схеме обмана владельцев техники Apple. Злоумышленники убеждают подростков авторизоваться на iPhone под чужой учетной записью iCloud, после чего получают контроль над устройством и требуют деньги. Об этом пишет РИА Новости.