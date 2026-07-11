Мошенники развели экс-генконсула РФ в МНР на более чем 27 млн рублей

11 июля 2026, 17:18

«Известия»: Экс-генконсул РФ в Монголии отдал мошенникам 27 млн рублей

Фото: istockphoto/blinow61

Бывший генеральный консул России в Монголии Иван Мостыка и его супруга стали жертвами телефонных мошенников, потеряв более 27 миллионов рублей. Об этом сообщается 11 мюля.