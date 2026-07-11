Мошенники развели экс-генконсула РФ в МНР на более чем 27 млн рублей
Бывший генеральный консул России в Монголии Иван Мостыка и его супруга стали жертвами телефонных мошенников, потеряв более 27 миллионов рублей. Об этом сообщается 11 мюля.
По данным собеседника «Известий», всё началось с сообщения о якобы взломе аккаунта жены экс-дипломата на портале «Госуслуги». Затем с пенсионеркой связалась лжесотрудница казначейства, заявив, что от её имени оформили доверенность на иностранного агента. Вскоре к схеме подключился сообщник, представившийся следователем ФСБ.
Злоумышленники перевели общение в закрытый мессенджер, объяснив это требованиями секретности. Там супругам предложили «проверить происхождение» сбережений через казначейство. Следуя инструкциям, пенсионеры собрали в сумку более четырех миллионов рублей, а также несколько сотен тысяч долларов и евро.
Передача наличности для последующего размещения на «специальном счете» состоялась в одном из районов Москвы. Деньги приняла женщина, назвавшаяся фельдъегерем казначейства. Она произнесла заранее оговоренный пароль, после чего супруги отдали ей сумку. В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников и устанавливают все обстоятельства преступления.
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