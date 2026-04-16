«Растет у бабушки»: Стала известна ягода, помогающая побороть стресс

16 апреля 2026, 13:03

Диетолог Пристанский: крыжовник помогает побороть стресс лучше любого суперфуда

Беспокойство, страх, апатия идут рука об руку с недостатком серотонина в мозге, отчего мы начинаем стремиться к еде, повышающей уровень гормона. Это продукты, богатые простыми углеводами: печенье, булочки, торты, шоколад. Но существует ли то, что не вредит весу?





Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, какие продукты стоит включать в рацион в стрессовые периоды на постоянной основе.





«Нужно обратить внимание на российские ягоды, забытые в погоне за заморскими суперфудами. Например, наш российский крыжовник богат огромным количеством макро- и микронутриентов. Все почему-то хотят ягоды годжи, но не обращают внимания на крыжовник, который у бабушек растёт», — сказал он.

«А вот злоупотреблять кофеином и энергетиками не стоит. Кофеин очищает рецепторы, мы чувствуем энергию, но через 15–20 минут (особенно в растворимом варианте) наступает эффект дальнобойщика — начинает клонить в сон. То есть еда действительно помогает управлять настроением и стрессом, но только если подходить к ней осознанно», — объяснил диетолог.