«Растет у бабушки»: Стала известна ягода, помогающая побороть стресс

Диетолог Пристанский: крыжовник помогает побороть стресс лучше любого суперфуда
Беспокойство, страх, апатия идут рука об руку с недостатком серотонина в мозге, отчего мы начинаем стремиться к еде, повышающей уровень гормона. Это продукты, богатые простыми углеводами: печенье, булочки, торты, шоколад. Но существует ли то, что не вредит весу?
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, какие продукты стоит включать в рацион в стрессовые периоды на постоянной основе.
«Нужно обратить внимание на российские ягоды, забытые в погоне за заморскими суперфудами. Например, наш российский крыжовник богат огромным количеством макро- и микронутриентов. Все почему-то хотят ягоды годжи, но не обращают внимания на крыжовник, который у бабушек растёт», — сказал он.
По словам эксперта, также в список «продуктов долгого счастья» попали малина, голубика, черника и чёрная смородина — благодаря тёмному пигменту, влияющему на обратный захват серотонина.
«А вот злоупотреблять кофеином и энергетиками не стоит. Кофеин очищает рецепторы, мы чувствуем энергию, но через 15–20 минут (особенно в растворимом варианте) наступает эффект дальнобойщика — начинает клонить в сон. То есть еда действительно помогает управлять настроением и стрессом, но только если подходить к ней осознанно», — объяснил диетолог.
Он напомнил, что с помощью грамотно подобранного рациона питания мы можем улучшать жизненные показатели, сон, настроение, фигуру и репродуктивную функцию.