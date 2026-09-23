«Разбивается о реальность»: Психолог рассказал, почему мечты сбываются не у всех

23 сентября 2026, 18:13

Психолог Шамсутдинов: чтобы мечта сбылась, нужно приложить усилия

Фото: iStock/Zelma Brezinska

Мечта — как звезда на небе: может быть яркой и манящей, но до нее не дотянуться, если не знаешь, как это сделать. По словам специалистов, превратить мечту в цель — это не просто вопрос желания, а умение понимать себя.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что мечта — это не просто желание, а образ жизни, который мы хотим создать.





«Но вот в чем загвоздка: мечты часто остаются мечтами, потому что мы не готовы столкнуться с реальностью. Реальность требует усилий, планирования и, что самое главное, ответственности за свои действия», — сказал он.

«Страх перед неудачей, перед осуждением, перед самим собой. Многие предпочитают оставаться в зоне комфорта, где все знакомо и безопасно. Они говорят о своих мечтах, но когда дело доходит до реальных шагов, их охватывает паралич. И вот тут появляется важный момент: чтобы мечта стала целью, нужно осознать, что она требует не только желания, но и конкретного плана. Значит, нужно разбить ее на маленькие шаги. Например, если ваша мечта — открыть собственный бизнес, начните с изучения рынка или составления бизнес-плана», — объяснил Шамсутдинов.