«Сезонное переосмысление»: Россиян предупредили, что сентябрь повышает риск измен

23 сентября 2026, 17:52

Психологи объяснили, почему после лета может вырасти риск женских измен

Фото: Istock/AntonioGuillem

Психолог Яна Катаева и сексолог Анастасия Филиппова сообщили, что в сентябре возврат к семейному быту обостряет недовольство отношениями и повышает риск романов на стороне.





В беседе с Life.ru Катаева сравнила вероятность измен с кризисом после новогодних праздников. От отпуска люди ждут близости и совместного времени. Если ожидания не оправдываются, контраст сильнее подчёркивает проблемы. Тогда нехватка контакта толкает искать его на стороне.

«Мечталось о тёплых семейных вечерах, путешествиях, в которых мы вместе счастливы. Но в реальности чувствовали ещё больше разочарования и одиночества», — объяснила психолог.