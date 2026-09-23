«Сезонное переосмысление»: Россиян предупредили, что сентябрь повышает риск измен
Психологи объяснили, почему после лета может вырасти риск женских измен
Психолог Яна Катаева и сексолог Анастасия Филиппова сообщили, что в сентябре возврат к семейному быту обостряет недовольство отношениями и повышает риск романов на стороне.
В беседе с Life.ru Катаева сравнила вероятность измен с кризисом после новогодних праздников. От отпуска люди ждут близости и совместного времени. Если ожидания не оправдываются, контраст сильнее подчёркивает проблемы. Тогда нехватка контакта толкает искать его на стороне.
«Мечталось о тёплых семейных вечерах, путешествиях, в которых мы вместе счастливы. Но в реальности чувствовали ещё больше разочарования и одиночества», — объяснила психолог.Филиппова называет это «сезонным переосмыслением». Летом распорядок меняется, а в сентябре возвращаются работа, школа и домашние обязанности. Особенно тяжело женщинам: они несут большую часть семейной нагрузки. В летний период они снова чувствуют себя желанными, а дома сравнивают это с обычной жизнью.
По словам сексолога, иногда чужое внимание просто заставляет иначе взглянуть на отношения, а исследования связывают женскую неверность с нехваткой близости и внимания. Но универсальной причины измен нет. Сентябрь сам не толкает людей изменять — он лишь делает заметнее проблемы, которые раньше удавалось откладывать.