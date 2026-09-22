Психолог Михаил Лабковский перенес сложные операции на сердце
Психолога Михаила Лабковского госпитализировали с расслоением аорты. Врачи провели ему две масштабные операции на открытом сердце, сообщает Mash.
По сведениям канала, медики заменили протезами восходящую часть аорты, ее дугу и брахиоцефальный ствол. Во время вмешательства специалисты подключали искусственное кровообращение и на время останавливали кровоток. Кроме того, Лабковскому провели коронарное шунтирование и восстановили сердечный ритм. Сейчас он находится дома после выписки из больницы.
На реабилитацию потребуется не меньше трех месяцев. В этот период психологу рекомендовали соблюдать строгий режим и исключить любые физические нагрузки.
Михаил Лабковский занимается психологией более 40 лет. Он написал книги «Хочу и буду», «Люблю и понимаю», «Привет из детства» и разработал методику «6 правил».
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