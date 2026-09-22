Психолог Михаил Лабковский перенес сложные операции на сердце

22 сентября 2026, 10:23

Михаил Лабковский (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Психолога Михаила Лабковского госпитализировали с расслоением аорты. Врачи провели ему две масштабные операции на открытом сердце, сообщает Mash.