«Разгадать сновидения»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 10 по 16 августа
В деловой сфере поможет план, умение действовать упорно и трудолюбиво. Расчётливость, практичность и деловая хватка благоприятны. В любви важно быть открытыми ко всему новому, к авантюрам. Хорошо делать друг другу приятные сюрпризы. В сфере здоровья желательны диеты и разгрузочные дни. Важным астрологическим и астрономическим событием недели является Солнечное затмение. Оно состоится 12 августа в знаке зодиака Лев.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 10 по 16 августа.
Овну поможет самодисциплина. Ему надо проявить ответственность и серьёзность. Развлечения лучше отложить.
Тельца ждут новые впечатления и неожиданные приятные события. Его самооценка увеличится.
У Близнецов отличный период для интеллектуальной работы и для общения в удовольствие.
Раку хорошо разгадать свои сновидения и прислушаться к интуиции. Предчувствия не подведут.
Лев испытает теплые эмоциии и восстановит свои силы. Он станет более собранным.
У Девы удачный период для обучения. Она станет более изобретательной, её посетят гениальные идеи и вспышки озарения.
Весам показано наслаждаться приятными моментами и проявить свой эстетический вкус.
Скорпиону надо себя похвалить и вспомнить все свои заслуги и достижения. Ему нужно исключить самокритику.
Стрельцу надо следовать за своей мечтой и не разочаровываться. Для него важна вера в успех.
Козерогу нужно продумывать свои приобретения и исключить лишние траты. Расточительность нежелательна.
Водолею поможет консервативность и систематизация. Ему лучше направить свою энергию на наведение порядка.
У Рыб появятся силы на то, что они давно хотели реализовать. Они смогут преодолеть все трудности.
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