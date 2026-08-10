«Разгадать сновидения»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 10 по 16 августа

10 августа 2026, 17:49

Фото: iStock/sudarat bunloet

В деловой сфере поможет план, умение действовать упорно и трудолюбиво. Расчётливость, практичность и деловая хватка благоприятны. В любви важно быть открытыми ко всему новому, к авантюрам. Хорошо делать друг другу приятные сюрпризы. В сфере здоровья желательны диеты и разгрузочные дни. Важным астрологическим и астрономическим событием недели является Солнечное затмение. Оно состоится 12 августа в знаке зодиака Лев.