Астролог раскрыла, чего ждать от полнолуния 29 июля каждому знаку зодиака
Предстоящее полнолуние 29 июля может усилить борьбу за власть и влияние. Об этом Москве 24 сообщила астролог Анастасия Грохотова.
Полнолуние, которое наступит 29 июля в 17:35 по московскому времени, пройдет через ось Лев – Водолей. В этот период усилится стремление быть в центре внимания, защищать свою точку зрения и демонстрировать свою значимость. В общении с окружающими станет особенно важным, насколько они учитывают ваше мнение и признают ваши достижения.
Даже те, кто обычно ведет себя скромно и испытывает неуверенность, могут заметно преобразиться, когда речь заходит о значимых для них вопросах. Стеснение отступит на задний план, появится уверенность и настойчивость в донесении своих мыслей. Это подходящий момент для того, чтобы попросить о повышении, обсудить рабочие условия, решить важный семейный вопрос или открыто заявить о своих желаниях, отметила эксперт.
Однако есть риск почувствовать, что окружающие недооценивают вас, не слушают или намеренно ограничивают. В таких случаях легко начать самоутверждаться, противопоставлять себя другим и воспринимать любое возражение как личную атаку. В этой ситуации лучше опираться на факты и аргументировать свою позицию без давления, посоветовала Грохотова.
Полнолуние также может усилить стремление к власти и влиянию. Возможно, руководство окажет давление или произойдут вынужденные изменения на работе, заключила астролог.
Читайте также: