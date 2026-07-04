«Господь выдаёт день»: Ксения Алфёрова назвала единственный источник сил в кризис
Ксения Алфёрова на кинофестивале в Ярославле назвала веру источником сил
Актриса Ксения Алфёрова выступила на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле и заявила, что в трудные времена человеку стоит обращаться за силой к Богу.
В беседе с корреспондентом NEWS.ru артистка подчеркнула, что вера даёт светлую энергию. Алфёрова рассказала, что у неё есть духовник, который по первому образованию физик-ядерщик.
Она назвала его очень мудрым человеком с широким взглядом на мир. Кроме того, актриса отметила, что не позволяет себе волноваться о будущем, поскольку считает такие переживания нехристианскими.
«Господь дал тебе этот день, он такой, какой он сейчас есть. И этот день как подарок мне каждое утро выдают. У меня есть руки, ноги, голова. Есть полный набор для того, чтобы быть счастливой», — сообщила Ксения.Вдобавок Алфёрова заявила, что счастье кроется в простых вещах.