«Господь выдаёт день»: Ксения Алфёрова назвала единственный источник сил в кризис

04 июля 2026, 21:52

Ксения Алфёрова на кинофестивале в Ярославле назвала веру источником сил

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Актриса Ксения Алфёрова выступила на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле и заявила, что в трудные времена человеку стоит обращаться за силой к Богу.





В беседе с корреспондентом NEWS.ru артистка подчеркнула, что вера даёт светлую энергию. Алфёрова рассказала, что у неё есть духовник, который по первому образованию физик-ядерщик.



Она назвала его очень мудрым человеком с широким взглядом на мир. Кроме того, актриса отметила, что не позволяет себе волноваться о будущем, поскольку считает такие переживания нехристианскими.

«Господь дал тебе этот день, он такой, какой он сейчас есть. И этот день как подарок мне каждое утро выдают. У меня есть руки, ноги, голова. Есть полный набор для того, чтобы быть счастливой», — сообщила Ксения.