«Разносчики болезней»: Садовод назвал главное осеннее действие на даче перед холодами

31 августа 2026, 12:05

Садовод Туманов: главное осеннее действие на даче — уборка сорняков

Фото: iStock/JohnAlexandr

Завершение дачного сезона часто воспринимается как финальная точка, однако природа не знает пауз. Оставленные без внимания детали, кажущиеся мелочами, обладают свойством накапливать разрушительную силу. Осенний сад требует не столько физического труда, сколько понимания скрытых связей: сегодняшняя беспечность может обернуться лавиной проблем задолго до того, как распустятся первые почки.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что если яблоки начали гнить, их нельзя оставлять в саду.





«Гнилое яблоко — это не просто неприглядная масса. Это производственный комбинат по выпуску спор грибковых заболеваний (монилиоза, парши). Такой фрукт содержит мириады спор. Он занимается спороношением, распространяет эту заразу по всему участку. Если у вас под деревом валяются гнилушки или в кроне висят мумифицированные "сушки" — это не просто эстетический недостаток. Это заповедник болезней. Наведите порядок: не должно быть ни засохших веток, ни мумифицированных плодов», — подчеркнул он.

«Старайтесь держать сад в чистоте. Прополка и правильное обращение с сорняками — главное осеннее занятие. Нельзя бросать сад после сбора урожая на самотек», — объяснил Туманов.