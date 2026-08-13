Садовод рассказал, как подготовить теплицу к следующему лету
Садовод Туманов: осенью теплицу необходимо подготовить к следующему лету
В августе-сентябре после сбора урожая важно подготовить теплицу к следующему летнему сезону. Об этом рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
После сбора урожая в конце лета — начале осени важно удалить из теплицы все растительные остатки. При этом ботву от томатов, по словам садовода, лучше всего сжечь.
«Оптимальным будет посадить в теплице сидераты. Они оздоровят и активизируют почву и отлично подготовят ее к следующему сезону. Самый известный сидерат — горчица белая. После всхода молодой поросли нужно хорошо перекопать теплицу, не дожидаясь цветения растений», — посоветовал Туманов в разговоре с URA.RU.
Он добавил, что улучшить состав земли в теплице можно с помощью обычной золы. Ее необходимо просеять и рассыпать ровным слоем по почве перед осенним перекапыванием. Это поможет получить лучший урожай в следующем году. Туманов также посоветовал оставлять теплицу на зиму закрытой, поскольку без снеговой защиты почва зимой хорошо промерзает, из-за чего гибнет большинство вредителей.
Тем временем биолог Илья Гомыранов в беседе с RT призвал дачников не уничтожать испанских слизней с помощью отравы, а собирать их вручную.
«Против испанского слизня эффективны все специализированные средства против моллюсков, но надо не забывать, что они воздействуют и на наши аборигенные виды, что может приводить к нарушению экосистем. Поэтому я бы рекомендовал ручной сбор», — пояснил Гомыранов.