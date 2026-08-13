Садовод рассказал, как подготовить теплицу к следующему лету

13 августа 2026, 15:58

Садовод Туманов: осенью теплицу необходимо подготовить к следующему лету

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

В августе-сентябре после сбора урожая важно подготовить теплицу к следующему летнему сезону. Об этом рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.





После сбора урожая в конце лета — начале осени важно удалить из теплицы все растительные остатки. При этом ботву от томатов, по словам садовода, лучше всего сжечь.





«Оптимальным будет посадить в теплице сидераты. Они оздоровят и активизируют почву и отлично подготовят ее к следующему сезону. Самый известный сидерат — горчица белая. После всхода молодой поросли нужно хорошо перекопать теплицу, не дожидаясь цветения растений», — посоветовал Туманов в разговоре с URA.RU.

«Против испанского слизня эффективны все специализированные средства против моллюсков, но надо не забывать, что они воздействуют и на наши аборигенные виды, что может приводить к нарушению экосистем. Поэтому я бы рекомендовал ручной сбор», — пояснил Гомыранов.