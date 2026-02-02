«Разрешить споры»: Гороскоп для всех знаков зодиака со 2 по 8 февраля
В деловой сфере значительно увеличится количество общения. Выбирать лучше тех собеседников, которые вам приятны. В любви надо разрешить все споры и найти решения недопонимания. Если хочется найти любовь, то текущий период очень хорош для знакомств. В сфере здоровья необходимо обратить внимание на недомогание. Изнурять себя выматывающими тренировками и диетами не желательно. Важно беречь сердце.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овен благодаря смелости и решительности достигнет успеха. Ему важно не мешать своей страстной натуре проявляться.
Тельцу захочется развлечений, но ему надо побыть серьёзным. Ответственность и скромность его украсят.
Близнецы будут в хорошем настроении. Они станут увереннее в себе. Им стоит проявлять свои таланты и не стесняться оказываться в центре внимания.
Для Рака важен близкий эмоциональный контакт. Любимые люди, родственники, друзья согреют душу и вдохновят.
Лев с удовольствием составит свои планы и наметит путь их реализации. Строгий распорядок, позволит справиться со всем вовремя.
Деве надо контролировать своё настроение и чувства. Ей нужно наладить режим сна и уделить время рутинным делам.
Весы откроют в себе способность генерировать гениальные идеи. Их мысли будут быстрыми, а предложенные ими решения станут уникальными.
Скорпиону нужно осмыслить ситуацию по-новому. Ему надо пересмотреть значимых людей в его жизни и отказаться от лишнего. Желательно без сожаления оставить прошлое.
Стрелец ощутит прилив оптимизма и энергии. Он будет доволен и испытает много радостных моментов.
Козерогу надо заняться домашними делами. Активность лучше направить на личные дела и упорядочивание своей жизни.
Водолею важно быть сдержанным и спокойным. Стремление к стабильности приведёт к долговременному сотрудничеству.
Рыбам хорошо найти новые увлечения, с удовольствием освоить новые навыки. Успех в творчестве и в любимом деле осчастливит их.
