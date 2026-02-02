02 февраля 2026, 16:42

Фото: iStock/LeArchitecto

В деловой сфере значительно увеличится количество общения. Выбирать лучше тех собеседников, которые вам приятны. В любви надо разрешить все споры и найти решения недопонимания. Если хочется найти любовь, то текущий период очень хорош для знакомств. В сфере здоровья необходимо обратить внимание на недомогание. Изнурять себя выматывающими тренировками и диетами не желательно. Важно беречь сердце.