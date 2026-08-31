Психолог объяснила боязнь женщин дарить мужчинам дорогие подарки
Психолог Гусева: дорогими подарками женщины боятся снизить мужской авторитет
В современном обществе женщины нередко зарабатывают столько же или даже больше мужчин и способны делать дорогие подарки своим партнёрам. Однако многие представительницы прекрасного пола сознательно избегают таких презентов, чтобы не задевать роль мужчины как добытчика. Об этом в интервью РИАМО заявила семейный психолог Елена Гусева.
Эксперт отмечает, что в массовом сознании по-прежнему сильна традиционная модель, где мужчина обеспечивает семью, а женщина отвечает за домашний уют. По такой системе женщинам психологически проще проявить заботу через внимание или приготовление ужина, чем преподнести дорогостоящий подарок.
«Женщине сложно определиться с мужскими подарками, она боится купить не то, ошибиться. Отмечу, что дорогим подарком женщина может унизить мужчину. Особенно того, кто считает себя добытчиком. Получив дорогой подарок от женщины, он будет считать себя содержанцем», — пояснила Гусева.При этом психолог добавляет, что мужчины зачастую и сами не покупают себе дорогие вещи, поскольку это противоречит образу «добытчика»: их средства должны идти на дом и семью. Возникает парадокс: мужчина отказывает себе в дорогих покупках из страха показаться «плохим», а женщина не дарит их, чтобы не нарушать его статус «сильного» партнёра.
Отдельно стоит напомнить, что в сфере образования действуют строгие ограничения на стоимость подарков. Как отметил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, российское законодательство установило четкий лимит для презентов учителям и другим сотрудникам образовательных учреждений — не более трех тысяч рублей.