Психолог объяснила боязнь женщин дарить мужчинам дорогие подарки

31 августа 2026, 16:10

Психолог Гусева: дорогими подарками женщины боятся снизить мужской авторитет

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В современном обществе женщины нередко зарабатывают столько же или даже больше мужчин и способны делать дорогие подарки своим партнёрам. Однако многие представительницы прекрасного пола сознательно избегают таких презентов, чтобы не задевать роль мужчины как добытчика. Об этом в интервью РИАМО заявила семейный психолог Елена Гусева.





Эксперт отмечает, что в массовом сознании по-прежнему сильна традиционная модель, где мужчина обеспечивает семью, а женщина отвечает за домашний уют. По такой системе женщинам психологически проще проявить заботу через внимание или приготовление ужина, чем преподнести дорогостоящий подарок.





«Женщине сложно определиться с мужскими подарками, она боится купить не то, ошибиться. Отмечу, что дорогим подарком женщина может унизить мужчину. Особенно того, кто считает себя добытчиком. Получив дорогой подарок от женщины, он будет считать себя содержанцем», — пояснила Гусева.