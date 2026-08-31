Психолог Никишина: врач может вызвать панику или включить в лечение

31 августа 2026, 17:03

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Пациенты могут испытать панику при озвучивании врачом диагноза или же рационально включиться в лечение. Такое мнение выразила доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.





В разговоре с RuNews24.ru она отметила, что человек сложно переживает какие-то изменения своего здоровья. Многие пытаются поставить себе диагноз самостоятельно с помощью интернета, а не обращаются к врачу. При этом из-за длительного пребывания без ответа возрастает тревога к моменту посещения специалиста.





«Разнообразие откликов на диагноз зависит от предшествующего опыта человека. Например, он имел в опыте ситуацию, когда изначально поставленный диагноз не совпадал в последующем с той реальностью, в которой он жил и получал лечение», — пояснила психолог.