Психолог Грекова: мужчины стали в восемь раз чаще уходить в декрет
Мужчины стали в восемь раз чаще брать отпуск по уходу за ребенком, тогда как женщины все раньше возвращаются к работе, опасаясь потерять место. Об этом рассказала клинический психолог и руководитель комитета здоровьесбережения НАЗВН Ирина Грекова.
По ее словам, которые приводит телеграм-канал Baza, сейчас более 70% отцов активно участвуют в быте и воспитании детей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется независимо от того, кто находится в декрете.
При этом первый год после рождения ребенка остается самым сложным для российских семей: именно на этот период приходится до 70% конфликтов, а распадается до 20% пар. Если мужчина почти не участвует в жизни малыша, женщина быстрее выгорает и медленнее восстанавливается.
При этом до 10% молодых отцов сами сталкиваются с послеродовой депрессией. Матери же, чтобы сохранить карьерные возможности, выходят на работу уже через месяц-два после родов, выбирая полную занятость вместо удаленного формата.
Таким образом, в стране постепенно меняется распределение ролей: мужчины берут на себя больше заботы о детях, а женщины раньше возвращаются в профессию.
Читайте также: