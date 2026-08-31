Психолог Грекова: мужчины стали в восемь раз чаще уходить в декрет

31 августа 2026, 08:39

Фото: iStock/oatawa

Мужчины стали в восемь раз чаще брать отпуск по уходу за ребенком, тогда как женщины все раньше возвращаются к работе, опасаясь потерять место. Об этом рассказала клинический психолог и руководитель комитета здоровьесбережения НАЗВН Ирина Грекова.