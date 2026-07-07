«Разрушает браки изнутри»: Стала известна главная беда современности

07 июля 2026, 11:29

Многодетная мать Канчели: гипертрофированная самостоятельность разрушает брак

Фото: istockphoto/mofles

В эпоху скоростей, бесконечных дедлайнов и повального стремления к успеху мы всё чаще забываем о самом хрупком и важном — об умении быть вместе. Современные отношения сталкиваются с вызовами, о которых двадцать лет назад даже не задумывались: как сохранить близость, когда каждый привык полагаться только на себя? И где проходит грань между здоровой самостоятельностью и опасным одиночеством вдвоём?





Многодетная мать, эксперт Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Канчели в беседе с «Радио 1» заявила, что главная беда современности — гипертрофированная самостоятельность.





«Проколы современного воспитания: "Я и Я". Гипертрофированная самостоятельость наблюдается особенно у девушек. Стремление к карьере часто не оставляет места для мужской поддержки, что разрушает брачные союзы изнутри», — сказала она.

«Они думают: "Ну если она всё сама, зачем я?". Это упирается в воспитание. У нас должна быть ненавязчивая пропаганда — в рекламе, в фильмах, в праздниках. Даже задачи по математике должны быть на эту тему. А в ЕГЭ таких семейных тем просто нет. Почему бы детям не писать об этом сочинения?» — отметила Канчели.

«Нужно уметь проходить конфликты вместе, перестать бояться ссор и относиться к ним философски. Я желаю всем любви. Когда люди любят друг друга, они договорятся. Любите, уважайте, цените друг друга — и всё будет хорошо», — резюмировала эксперт.