В 67 парках Подмосковья пройдёт общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк»

06 июля 2026, 20:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Подмосковье стартует общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Праздничные программы состоятся на двух площадках – в Центральном парке Богородского городского округа в Ногинске и парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово.

«Основная часть общеобластной акции состоится 11 июля, в субботу, и охватит 85 парковых территорий региона. Всего мероприятие пройдёт в 87 парках Подмосковья. Для гостей подготовлены семейные концерты, творческие мастер-классы, спортивные занятия, фотозоны, игровые площадки и семейные парады», – отметили в министерстве.