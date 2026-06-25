Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2026

25 июня 2026, 18:36

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Фонд Андрея Первозванного объявил о начале приёма работ на ежегодный конкурс материалов и социальных проектов, посвящённых семейной тематике. Масштабное творческое состязание пройдёт при поддержке факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда целевого капитала «Истоки».