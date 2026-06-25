Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2026
Фонд Андрея Первозванного объявил о начале приёма работ на ежегодный конкурс материалов и социальных проектов, посвящённых семейной тематике. Масштабное творческое состязание пройдёт при поддержке факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда целевого капитала «Истоки».
Участие в конкурсе могут принять как журналисты федеральных, региональных, муниципальных и других СМИ, так и преподаватели вузов. Соискателям предлагается восемь номинаций: «Печатные СМИ», «Радио», «Телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные проекты СМИ», «Редакционные проекты для юнкоров», «Молодой журналист» (для авторов 18-25 лет), а также «Преподаватель социальной журналистики».
Заявки принимаются до 25 июля 2026 года включительно через специальную форму на платформе Яндекс.Формы. От одного автора допускается несколько заявок в разные номинации, однако подавать одни и те же работы повторно запрещено. Коллективные заявки не рассматриваются.
Условия участия различаются в зависимости от категории. Так, в номинациях, связанных с печатными, аудио-, теле- и интернет-СМИ, необходимо предоставить три материала на семейную тему, опубликованных в период с 15 июня 2025 года по 15 июля 2026 года. Для молодых журналистов достаточно одного авторского материала социальной направленности за тот же период.
В номинациях социальных и редакционных проектов требуется представить как минимум один проект, реализованный с 1 января 2024 года по 15 июля 2026 года. Преподавателям социальной журналистики необходимо описать свой опыт, образовательные практики и проекты со студентами, выполненные в аналогичный срок.
Все конкурсные материалы должны быть доступны по ссылкам до 1 декабря 2026 года. Детальные правила оформления заявок и проведения конкурса содержатся в официальном положении.
Организаторы отмечают, что более 150 участников станут финалистами и получат приглашение в Москву на традиционную трёхдневную конференцию. Проживание для них оплачивается организаторами, проезд и питание — за счёт участников. Свыше 50 финалистов удостоятся основных и специальных призов, включая денежные вознаграждения за 1-3 места в каждой номинации, а также специальные призы от председателя экспертного совета.
Читайте также: