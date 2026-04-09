Мужчина остался без рук и ног после приема у стоматолога
Житель США остался без ног и рук после приема у стоматолога. Об этом сообщает People.
34-летний Дэвон Вантерпул из штата Техас пришел на осмотр с воспаленными деснами. Когда к ним прикоснулся врач, они начали кровоточить. Предполагается, что именно тогда болезнетворные бактерии попали в кровь.
Уже через 45 минут самочувствие мужчины резко ухудшилось, его начало сильно знобить. Американца доставили в больницу, но ему становилось только хуже.
Оказалось, что у него развился сепсис, а затем остановилось сердце. После этого пациента подключили к аппарату жизнеобеспечения. Позже у него диагностировали молниеносную пурпуру — тромбоз мелких сосудов, приводящий к отмиранию тканей.
Медики пытались удалять омертвевшие участки, но это лишь спровоцировало новый септический шок. Чтобы спасти жизнь, потребовались радикальные меры: Вантерпулу ампутировали всю правую ногу, правую кисть руки, левую ногу ниже колена и левое предплечье.
Читайте также: