Стоматолог назвала основную причину запаха изо рта

17 апреля 2026, 14:57

Стоматолог Контребуц: Основной причиной запаха изо рта является плохая гигиена

Неприятный запах изо рта чаще всего связан с проблемами в полости рта. Об этом рассказала стоматолог-хирург клиники «Атрибьют» Мария Контребуц.





По её словам, в 85–90% случаях источник неприятного запаха находится именно во рту, а не в желудке. Чаще всего виновата плохая гигиена: например, налёт на языке может давать до 80% запаха, пояснила врач.





«Свою роль играют кариес и старые пломбы, под которыми застревает пища, а также заболевания дёсен, когда в пародонтальных карманах скапливается налёт и запах становится откровенно гнилостным. Ситуацию усугубляет сухость во рту. По словам эксперта, при недостатке слюны снижается естественное очищение слизистой и зубов», — добавила Контребуц в разговоре с Life.ru.