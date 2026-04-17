Стоматолог назвала основную причину запаха изо рта
Стоматолог Контребуц: Основной причиной запаха изо рта является плохая гигиена
Неприятный запах изо рта чаще всего связан с проблемами в полости рта. Об этом рассказала стоматолог-хирург клиники «Атрибьют» Мария Контребуц.
По её словам, в 85–90% случаях источник неприятного запаха находится именно во рту, а не в желудке. Чаще всего виновата плохая гигиена: например, налёт на языке может давать до 80% запаха, пояснила врач.
«Свою роль играют кариес и старые пломбы, под которыми застревает пища, а также заболевания дёсен, когда в пародонтальных карманах скапливается налёт и запах становится откровенно гнилостным. Ситуацию усугубляет сухость во рту. По словам эксперта, при недостатке слюны снижается естественное очищение слизистой и зубов», — добавила Контребуц в разговоре с Life.ru.
Такие же проблемы часто возникают у людей с брекетами или протезами, которые недостаточно тщательно за ними ухаживают. При этом заболевания желудка оказываются источником запаха значительно реже.
Стоматолог посоветовала обратиться к врачу, когда запах изо рта мешает общению и вызывает стресс. После качественного стоматологического лечения дыхание становится свежим уже через одну-две недели, заключила Контребуц.