Россиянам объяснили рост цен на услуги стоматологов
Стоматолог Бабаев: цены на услуги стоматологов зависят от стоимости материалов
Основатель сети стоматологических клиник Эльмар Бабаев заявил, что качество материалов, оборудование и уровень подготовки специалистов формируют значительную часть стоимости услуг стоматологов.
В беседе с NEWS.ru Бабаев сообщил, что после 2022 года доставка необходимых расходных материалов столкнулась с трудностями.
«Значительная часть стоимости услуг определяется качеством материалов, оборудованием и уровнем подготовки специалистов. До недавнего времени до 80–90% оборудования, имплантатов и расходных материалов поставлялось из Европы, США, Японии. После 2022 года логистика усложнилась», — пояснил он.Эксперт подчеркнул, что затраты на внедрение технологий продолжают расти.
