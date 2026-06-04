«Развалился из-за перегрева»: Автоэксперт назвал смертельные ошибки на дороге летом

04 июня 2026, 19:13

Автоэксперт Васильев: мотор летом может развалиться из-за перегрева

Фото: iStock/LeManna

Зимняя резина летом — это не просто шум и перерасход топлива. В жару шипы превращаются в опасные металлические снаряды, а сам автомобиль теряет устойчивость и предсказуемость управления.





Ведущий автопрограмм, автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Радио 1» назвал смертельной ошибкой зимнюю резину в летний период, а особенно опасным посчитал «шипы-убийцы».





«Отдельная проблема — шипы. В летнюю жару резина размягчается настолько, что уже не может удерживать металлические вставки. Как бы хорошо и плотно шипы ни сидели в зимних шинах, летом они стремятся покинуть своё место посадки. Нагрузка велика, шашка ведёт себя очень подвижно. Шипы активно вылетают, и далеко не всегда они мирно остаются на дороге. Они могут отлететь в стекло автомобиля. Это металлические и крепкие элементы», — объяснил он.

«Всесезонные шины одинаково плохо себя ведут и летом, и зимой. Зато у них характеристики стабильные. Но зимняя резина летом — это не просто нарушение закона и лишний шум. Это гарантированный перерасход средств (шины износятся за сезон), потеря безопасности и угроза для всех участников движения. Человек получает автомобиль, который намного хуже управляется, нестабильно себя ведёт», — сказал Васильев.

«Если датчик температуры начинает предательски подбираться к красной зоне, желательно кондиционер выключить, включить печку на полную. Лучше потом постирать рубашку и носки, нежели перебирать мотор, который банально развалился из-за перегрева», — посоветовал эксперт.