Автоэксперт предложил вернуться к советской системе «трех проколов»

Автоюрист Славнов предложил вернуться к советской системе трех проколов
Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов предложил вернуться к советской системе «трех проколов». Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
Специалист высказался в пользу прогрессивной системы штрафов и напомнил о советской практике, предложив ее адаптировать к современным условиям.
«То есть не просто три прокола, а, например, в течение года ввести 10 штрафов. У вас разрешено, например, 10 штрафов в год, в следующем году они все обнуляются. И здесь смотреть, если вы действительно бестолковый водитель и получаете больше 10 штрафов за год – вы не умеете водить, вы – опасность для общества, поэтому на переэкзаменовочку, дорогой мой друг, или на дисквалификацию», — поделился автоюрист.
Славнов отметил, что мнения экспертов о возможных ограничениях расходятся. Однако жизненные обстоятельства могут быть различными, и вопрос о возможности перевозки пассажиров требует дополнительного обсуждения.
