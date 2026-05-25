Автоэксперт предложил вернуться к советской системе «трех проколов»

25 мая 2026, 18:28

Автоюрист Славнов предложил вернуться к советской системе трех проколов

Фото: iStock/anyaberkut

Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов предложил вернуться к советской системе «трех проколов». Об этом пишет Общественная Служба Новостей.





Специалист высказался в пользу прогрессивной системы штрафов и напомнил о советской практике, предложив ее адаптировать к современным условиям.





«То есть не просто три прокола, а, например, в течение года ввести 10 штрафов. У вас разрешено, например, 10 штрафов в год, в следующем году они все обнуляются. И здесь смотреть, если вы действительно бестолковый водитель и получаете больше 10 штрафов за год – вы не умеете водить, вы – опасность для общества, поэтому на переэкзаменовочку, дорогой мой друг, или на дисквалификацию», — поделился автоюрист.