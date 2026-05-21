Автоэксперт назвал главный критерий ТО, о котором забывают многие водители
Член рабочей группы при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения, автоэксперт Дмитрий Попов напомнил водителям о правилах прохождения техобслуживания.
В беседе с «Татар-информом» эксперт подчеркнул, что владельцам автомобилей следует проходить техобслуживание согласно регламенту из сервисной книжки.
«Дилер и производитель указывают в сервисной книжке, когда необходимо проходить техобслуживание», — пояснил Попов.Специалист добавил: основной критерий оценки состояния машины — пробег, а не год выпуска. К примеру, один водитель может проехать 30 тысяч километров за год, а другой потратит на такой же километраж несколько лет.
