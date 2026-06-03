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Психиатр предупредил об опасности привычки ставить несколько будильников подряд

Психиатр Жесткова: привычка ставить несколько будильников подряд вредит здоровью
Фото: iStock/PeopleImages

Привычка ставить несколько будильников через определенный промежуток времени может негативно отразиться на здоровье. Об этом предупредила психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.



Она пояснила, что длительное пробуждение с помощью серии будильников нарушает качество сна, поскольку у человека со временем появляется привычка спать в фазе неглубокого сна, которая раздражает нервную систему.

«Впоследствии и ночью сон человека становится поверхностным. Это приводит к тому, что организм не может в полной мере восстановить ресурсы, мозг полноценно не отдыхает, нервная система перенапрягается, а человек просыпается разбитым», — отметила Жескова в разговоре с «Вечерней Москвой».

Чтобы избавиться от этой привычки, врач посоветовала поставить один очень громкий будильник с раздражающей мелодией и убрать его как можно дальше от кровати, чтобы для его отключения можно было встать. Со временем мозг адаптируется к этому звуку, что облегчит процесс пробуждения, заключила психиатр.
Элина Позднякова

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