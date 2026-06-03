Психиатр предупредил об опасности привычки ставить несколько будильников подряд
Психиатр Жесткова: привычка ставить несколько будильников подряд вредит здоровью
Привычка ставить несколько будильников через определенный промежуток времени может негативно отразиться на здоровье. Об этом предупредила психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.
Она пояснила, что длительное пробуждение с помощью серии будильников нарушает качество сна, поскольку у человека со временем появляется привычка спать в фазе неглубокого сна, которая раздражает нервную систему.
«Впоследствии и ночью сон человека становится поверхностным. Это приводит к тому, что организм не может в полной мере восстановить ресурсы, мозг полноценно не отдыхает, нервная система перенапрягается, а человек просыпается разбитым», — отметила Жескова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Чтобы избавиться от этой привычки, врач посоветовала поставить один очень громкий будильник с раздражающей мелодией и убрать его как можно дальше от кровати, чтобы для его отключения можно было встать. Со временем мозг адаптируется к этому звуку, что облегчит процесс пробуждения, заключила психиатр.