Психиатр рассказал о пользе физической активности при депрессии у подростков

Регулярные физические нагрузки существенно улучшают состояние подростков, у которых присутствуют депрессивные и тревожные симптомы. Об этом рассказал детский врач-психиатр АО «Медицина» Владимир Скавыш.



Он пояснил, что на сегодняшний день депрессия и тревожные расстройства активно распространены среди подростков. Такие состояния могут приводить к снижению успеваемости, социальной изоляции и потере интереса к жизни.

«Традиционные методы лечения — психотерапия и медикаменты — не всегда дают стабильный результат, поэтому физическая активность приобретает особую значимость. Наиболее эффективными считаются программы, сочетающие аэробные нагрузки, такие как бег, ходьба или танцы, с умеренными силовыми упражнениями», — уточнил Скавыш в разговоре с «Известиями».

Врач добавил, что при физической активности снижается уровень стресса, улучшается сон и усиливаются процессы нейропластичности, из-за чего нервной системе становится легче адаптироваться к нагрузкам.

Также регулярные занятия помогают подросткам наладить отношения со сверстниками, почувствовать контроль над своей жизнью и повысить самооценку, заключил Скавыш.
Элина Позднякова

