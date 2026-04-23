Психиатр рассказал о пользе физической активности при депрессии у подростков

Психиатр Скавыш: Физическая нагрузка снижает тревожность у подростков

Регулярные физические нагрузки существенно улучшают состояние подростков, у которых присутствуют депрессивные и тревожные симптомы. Об этом рассказал детский врач-психиатр АО «Медицина» Владимир Скавыш.





Он пояснил, что на сегодняшний день депрессия и тревожные расстройства активно распространены среди подростков. Такие состояния могут приводить к снижению успеваемости, социальной изоляции и потере интереса к жизни.





«Традиционные методы лечения — психотерапия и медикаменты — не всегда дают стабильный результат, поэтому физическая активность приобретает особую значимость. Наиболее эффективными считаются программы, сочетающие аэробные нагрузки, такие как бег, ходьба или танцы, с умеренными силовыми упражнениями», — уточнил Скавыш в разговоре с «Известиями».