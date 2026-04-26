Фигурант по делу об убийстве женщины на западе Москвы лечился у психиатра

26 апреля 2026, 15:20

Фигурант по делу об убийстве женщины на Верейской в Москве лечился у психиатра

На западе Москвы произошло жестокое убийство женщины в офисе. Тело 36-летней художницы-проектировщицы с множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 25 апреля на улице Верейской. По факту случившегося возбудили уголовное дело.





Подозреваемый — 43-летний москвич, который, по данным правоохранителей, ранее состоял на учете у психиатра. Известно, что мужчина был женат, после развода перестал платить алименты на ребенка, а в 2010 году его уже задерживали за угрозу ножом.



После нападения злоумышленник скрылся, но позже его задержали в лесном массиве. При обыске в доме фигуранта оперативники обнаружили ружье, перочинные ножи, мачете и японские мечи.



В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение Следственного комитета. Криминалисты уже изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили свидетелей.



