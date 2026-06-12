«Развитие рака кожи»: Врач рассказала, в какие часы лучше не находиться под солнцем

12 июня 2026, 12:50

Врач Чиркова: с 11:00 до 16:00 нужно стараться избегать прямых солнечных лучей

Фото: iStock/remotevfx

Мы так долго ждали лета, но солнце — это не только витамин D, но и риск рака кожи, ожогов и ранних морщин. Как уберечь себя?





Заведующая центром общественного здоровья Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» объяснила, в какие часы даже пятиминутная прогулка может быть опасной и какую ошибку допускают все, кто мажет ребенка кремом перед пляжем.





«Солнце даёт витамин D. Но, к сожалению, риски тоже имеются. Самое простое — солнечные ожоги, самое экстремальное — тепловой удар, самое печальное — развитие рака кожи. Самое неприятное для женщин — фотостарение», — сказала она.

«Солнечный ожог у воды получить гораздо проще, потому что вода отражает — и у тебя получается двойная доза», — предупредила Чиркова.