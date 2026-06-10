Врач рассказал о правилах использования кондиционера
Врач Абакумов: холодный воздух от кондиционера не вызывает простуду
Кондиционер не способен вызвать простуду. Об этом заявил основатель Клиники Олега Абакумова, врач-терапевт, нутрициолог Олег Абакумов.
Он уточнил, что ОРВИ вызывают только вирусы, при этом холодный воздух может временно ослабить местную защиту слизистых, и тогда вирус попадет в организм. Ключевую роль в этом играет перепад температур.
«Если разница с улицей не превышает 5–7 °C и воздух не направлен прямо на человека, риск минимален. Опасен именно контраст, когда холодная струя бьет по разгоряченному телу, вызывая спазм сосудов и создавая "окно уязвимости" для вирусов», — пояснил Абакумов в разговоре с «Известиями».
В ночное время эксперт порекомендовал устанавливать на кондиционере температуру не ниже 22 °С. При этом поток стоит направлять вверх или в сторону от кровати. По словам Абакумова, важно избегать резких контрастов, поддерживать стабильную температуру и регулярно очищать фильтры кондиционера.
В свою очередь, ветеринарный врач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Наталья Колесникова добавила в беседе с RT, что кондиционер помогает животным легче переносить жару, однако резкий перепад температуры может спровоцировать воспалительные процессы, обострение хронических заболеваний суставов и мышц.
«Особенно чувствительны к переохлаждению маленькие собаки, короткошёрстные породы, пожилые животные, питомцы с хроническими заболеваниями, а также кошки, которые любят спать непосредственно под кондиционером», — отметила ветеринар.
Она посоветовала не располагать лежанку питомца под кондиционером и не включать его сразу после возвращения с прогулки, поскольку организму требуется время на постепенное охлаждение.