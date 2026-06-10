Врач рассказал о правилах использования кондиционера

10 июня 2026, 17:52

Врач Абакумов: холодный воздух от кондиционера не вызывает простуду

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кондиционер не способен вызвать простуду. Об этом заявил основатель Клиники Олега Абакумова, врач-терапевт, нутрициолог Олег Абакумов.





Он уточнил, что ОРВИ вызывают только вирусы, при этом холодный воздух может временно ослабить местную защиту слизистых, и тогда вирус попадет в организм. Ключевую роль в этом играет перепад температур.





«Если разница с улицей не превышает 5–7 °C и воздух не направлен прямо на человека, риск минимален. Опасен именно контраст, когда холодная струя бьет по разгоряченному телу, вызывая спазм сосудов и создавая "окно уязвимости" для вирусов», — пояснил Абакумов в разговоре с «Известиями».

«Особенно чувствительны к переохлаждению маленькие собаки, короткошёрстные породы, пожилые животные, питомцы с хроническими заболеваниями, а также кошки, которые любят спать непосредственно под кондиционером», — отметила ветеринар.