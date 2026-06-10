Врач назвала напитки, помогающие похудеть в жару

10 июня 2026, 20:05

Терапевт Омарова: в жару сок и чайный гриб помогут сбросить вес

Фото: iStock/MarianVejcik

Жаркая погода позволяет похудеть, для этого можно употреблять сок и чайный гриб. Об этом рассказала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зумруд Омарова.





По ее словам, в жару отлично утоляют жажду кефир и йогурт, однако тем, кто хочет похудеть, на эти напитки налегать не стоит. При этом правильный питьевой режим поможет сбросить лишний вес.





«Сок помогает побороть чувство голода, так как он содержит калории. Выпивать лучше не больше трех стаканов и разбавлять его водой. Сбросить вес также поможет чайный гриб. Напиток богат антиоксидантами и особенно полезен людям с сахарным диабетом», — сказала Омарова в беседе с NEWS.ru.