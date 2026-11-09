«Развивается пресбиопия»: Офтальмолог рассказала, что происходит со зрением после 40 лет и как этого избежать

09 ноября 2026, 12:02

Офтальмолог Казанцева: после 40 лет хрусталик в глазу становится менее гибким

Фото: istockphoto/fizkes

Мелкий шрифт в телефоне становится неудобным, для чтения хочется включить дополнительную лампу, а привычные очки уже не всегда помогают. Как меняется с возрастом зрение, и можно ли остановить этот процесс?





Офтальмохирург, главный врач Центра инновационной офтальмологии VISTA, кандидат медицинских наук Елена Казанцева в беседе с «Радио 1» заявила, что после 40 лет зрение действительно может меняться. Однако объяснять возрастом любое ухудшение не стоит: естественные изменения и заболевания глаз требуют разного подхода.





«Внутри глаза находится хрусталик — прозрачная линза, которая помогает наводить резкость на предметы на разном расстоянии. С возрастом он становится менее гибким, поэтому переключаться на близкие объекты труднее. Так развивается пресбиопия — возрастное снижение способности четко видеть вблизи. Первые неудобства часто появляются после 40–45 лет», — сказала она.

«Привыкать к постоянному дискомфорту не нужно. После обследования врач подберёт очки для чтения, работы за компьютером или других повседневных задач. Возможна и контактная коррекция. Выбор зависит от состояния глаз и того, на каком расстоянии человеку чаще приходится работать», — отметила Казанцева.

«Практические меры хорошо знакомы: отказ от курения, регулярная физическая активность, контроль артериального давления и сахара в крови», — посоветовала врач.