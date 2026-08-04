04 августа 2026, 16:06

Фото: iStock/vadimguzhva

Развод в зрелом возрасте часто разрушает привычный уклад: исчезают ежедневное общение, общий быт, планы, семейные традиции. Человеку приходится не только справляться с болью расставания, но и искать новые опоры, когда кажется, что значительная часть жизни осталась в прошлом.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, что развод в разные периоды жизни переживается неодинаково. На это влияют устойчивость личности, финансовая самостоятельность, круг общения и представления человека о будущем. В юности расставание часто воспринимают как потерю отношений и части собственной идентичности. Молодой человек может ещё не иметь стабильной работы, жилья, финансовой независимости или близкого круга друзей. Поэтому после развода возникают тяжёлые вопросы: «Что со мной не так?», «Смогу ли я снова кому-то доверять?», «Получу ли я ещё шанс на счастливые отношения?»



Ранний развод иногда влияет на будущую близость. Человек начинает бояться отвержения, избегает глубоких чувств или ждёт повторения прежнего сценария. Однако молодость часто даёт ощущение перспективы: впереди знакомства, опыт, новые решения и возможность выстроить жизнь иначе. После сорока у человека обычно уже есть работа, жильё, друзья, родные, жизненный опыт, взрослые дети. Эти сферы помогают пережить расставание. Но развод после долгого брака нередко воспринимается особенно болезненно. Рушится не только союз двух людей, но и привычная жизненная конструкция.





«Приходится заново осмыслять общий быт, круг друзей, семейные праздники, путешествия, разговоры по вечерам и планы на старость. Человек может сохранять себя как личность, но чувствовать огромную пустоту там, где раньше находилась значимая часть жизни», — пояснила специалист.

«Не просто "я люблю и хочу быть с ним", как в юности. В зрелом возрасте появляется желание состариться с кем-то, поэтому партнёра выбирают более осознанно — под свои ценности, ритм жизни и потребности», — добавила психотерапевт.

«Очень важно признать, что эти отношения были большой частью моей жизни, и позволить себе это оплакать. Не нужно отрезать от себя человека или воспоминания — важно отнестись к ним с уважением», — отметила Анастасия.

«Люди женятся и выходят замуж в любом возрасте — и в 60, и в 70 лет. Просто меняется роль партнёрства: оно может быть уже не про бурную романтику, а про близость, поддержку, общность интересов, про родственную душу», — пояснила она.

«С возрастом меняются и наши потребности. Да, некоторые мужчины выбирают молодость, но чаще это говорит об их собственных предпочтениях, а не о том, что вы стали неинтересны. Круг людей, с которыми возможна близость, действительно сужается — но так происходит во всех сферах жизни: в работе, дружбе, партнёрстве. В зрелости уже не каждая знакомая станет подругой, даже если вы обе любите театр. В юности достаточно было просто пойти куда-то вместе — и это уже казалось дружбой. Позже важнее становится глубина совпадения», — отметила психотерапевт.