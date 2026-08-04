Развод после 40 рушит мир, но не ставит точку: как начать жизнь заново? Советы психолога
Развод в зрелом возрасте часто разрушает привычный уклад: исчезают ежедневное общение, общий быт, планы, семейные традиции. Человеку приходится не только справляться с болью расставания, но и искать новые опоры, когда кажется, что значительная часть жизни осталась в прошлом.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, что развод в разные периоды жизни переживается неодинаково. На это влияют устойчивость личности, финансовая самостоятельность, круг общения и представления человека о будущем. В юности расставание часто воспринимают как потерю отношений и части собственной идентичности. Молодой человек может ещё не иметь стабильной работы, жилья, финансовой независимости или близкого круга друзей. Поэтому после развода возникают тяжёлые вопросы: «Что со мной не так?», «Смогу ли я снова кому-то доверять?», «Получу ли я ещё шанс на счастливые отношения?»
Ранний развод иногда влияет на будущую близость. Человек начинает бояться отвержения, избегает глубоких чувств или ждёт повторения прежнего сценария. Однако молодость часто даёт ощущение перспективы: впереди знакомства, опыт, новые решения и возможность выстроить жизнь иначе. После сорока у человека обычно уже есть работа, жильё, друзья, родные, жизненный опыт, взрослые дети. Эти сферы помогают пережить расставание. Но развод после долгого брака нередко воспринимается особенно болезненно. Рушится не только союз двух людей, но и привычная жизненная конструкция.
«Приходится заново осмыслять общий быт, круг друзей, семейные праздники, путешествия, разговоры по вечерам и планы на старость. Человек может сохранять себя как личность, но чувствовать огромную пустоту там, где раньше находилась значимая часть жизни», — пояснила специалист.
В зрелости многим сложнее решиться на новые отношения. Появляется усталость от знакомств, свиданий и неопределённости. Тревожит вопрос: «Справлюсь ли я один или одна?» Если избегать этих чувств и не искать поддержку, страх может привести к изоляции. При этом возраст даёт важное преимущество: человек лучше понимает собственные потребности и границы. Анастасия Кардиакос отметила, что запрос на партнёрство становится более осознанным.
«Не просто "я люблю и хочу быть с ним", как в юности. В зрелом возрасте появляется желание состариться с кем-то, поэтому партнёра выбирают более осознанно — под свои ценности, ритм жизни и потребности», — добавила психотерапевт.
Особенно непростым может стать период, когда взрослые дети начинают жить отдельно. Супруги перестают концентрироваться на родительских задачах и вновь остаются друг с другом как мужчина и женщина. Иногда выясняется, что близость за годы ушла, а общих интересов почти не осталось. После расставания психолог советует не спешить искать замену бывшему супругу. Сначала стоит понять, чего именно не хватает. Одному человеку нужна эмоциональная близость, другому — поддержка, телесный контакт, совместные впечатления или ощущение нужности. Такой честный разговор с собой помогает не просто заполнить пустоту, а создать жизнь с учётом реальных потребностей.
Первый шаг после развода — увидеть точки опоры. Помимо брака в жизни остаются друзья, дети, родственники, работа, хобби, любимые места и привычные занятия. Полезно чаще спрашивать себя: где мне спокойно, кто способен поддержать меня, что возвращает чувство устойчивости? Следующий шаг — признать утрату и позволить себе горевать. Не стоит убеждать себя, что многолетние отношения ничего не значили, или запрещать себе вспоминать хорошее.
«Очень важно признать, что эти отношения были большой частью моей жизни, и позволить себе это оплакать. Не нужно отрезать от себя человека или воспоминания — важно отнестись к ним с уважением», — отметила Анастасия.
Психолог предлагает мысленно сохранить прошлое в символической «коробочке» — с благодарностью за важные моменты и признанием полученного опыта. Если развод связан с насилием, тяжёлым конфликтом, изменой или сильной психологической травмой, лучше обратиться за помощью к специалисту. Важно не искать виноватого во всём. В отношениях участвуют два человека, у каждого есть свои решения, ошибки и зоны ответственности. Такой взгляд не требует обвинять себя. Он помогает понять собственный опыт и не переносить прежние болезненные сценарии в новые отношения.
Постепенно стоит возвращать в жизнь занятия, которые раньше ассоциировались с супругом. Можно сходить в кино с подругой, позвать знакомых на ужин, начать путешествовать, записаться на танцы, в книжный клуб или на курсы. Не нужно немедленно «заменять» партнёра. Важно шаг за шагом возвращать себе интерес к жизни.
Ещё один шаг — осторожно думать о будущем. В период апатии трудно строить долгосрочные планы, поэтому можно начать с простого списка желаний. В нём найдётся место и для небольшой поездки, и для нового увлечения, и для мечты, которую человек давно откладывал. Кардиакос подчеркнула: зрелый возраст не закрывает путь к любви и партнёрству.
«Люди женятся и выходят замуж в любом возрасте — и в 60, и в 70 лет. Просто меняется роль партнёрства: оно может быть уже не про бурную романтику, а про близость, поддержку, общность интересов, про родственную душу», — пояснила она.
Развод стоит отличать от утраты супруга. При его кончине человек переживает необратимую потерю. После развода бывший партнёр продолжает жить отдельно и строить свою жизнь. Это может причинять сильную боль, но одновременно даёт шанс спросить себя: какие отношения нужны мне теперь, с кем я хочу разделять жизнь и какую близость готов или готова создавать.
Анастасия добавила, что одна из опор, которые мы можем терять после сорока, — ощущение личной привлекательности. В юности человек часто оценивает людей прежде всего по внешности. С возрастом на первый план всё чаще выходит совместимость: близость ценностей, интересов, образа жизни, способность к эмоциональному контакту. Люди со схожими потребностями не ждут от нас идеально гладкой кожи или вечной молодости. Им важнее эмоциональная включённость, интересные разговоры, взаимное уважение и чувство близости.
«С возрастом меняются и наши потребности. Да, некоторые мужчины выбирают молодость, но чаще это говорит об их собственных предпочтениях, а не о том, что вы стали неинтересны. Круг людей, с которыми возможна близость, действительно сужается — но так происходит во всех сферах жизни: в работе, дружбе, партнёрстве. В зрелости уже не каждая знакомая станет подругой, даже если вы обе любите театр. В юности достаточно было просто пойти куда-то вместе — и это уже казалось дружбой. Позже важнее становится глубина совпадения», — отметила психотерапевт.
Зато встреча с по-настоящему близким человеком приносит более глубокое удовлетворение: совместимость ощущается не только внешне, а на уровне ценностей, чувств и взаимного понимания.